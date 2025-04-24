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Общество

Николай Козловский: Работа скорой – одна из самых сложных в сфере здравоохранения

28.04.2025 15:43|Псков

С Днем работника скорой медицинской помощи медиков поздравил глава Великих Лук Николай Козловский. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

«Ваша работа – одна из самых сложных в сфере здравоохранения и требует не только глубоких профессиональных знаний, но и особых человеческих качеств – выдержки, решительности, умения оперативно действовать в непростых ситуациях и брать на себя ответственность за человеческую жизнь. Вы всегда находитесь на передовом рубеже борьбы за здоровье и жизнь пациента, именно от ваших грамотных действий и правильных решений зачастую зависит судьба человека», - написал Николай Козловский. 

Работая в самых непростых условиях, когда на счету каждая минута, в любое время суток и в любую погоду, в выходные и праздники, медики скорой помощи проявляют высочайший профессионализм, самоотверженность, неравнодушие и внимание к пациентам, делают всё возможное, чтобы оперативно и эффективно оказать экстренную помощь и спасти человеческую жизнь, подчеркнул глава Великих Лук. 

«Примите сердечную благодарность за вашу ответственность и самоотдачу, безграничную преданность избранному делу и огромный вклад в сохранение здоровья и жизней наших граждан. Отдельную признательность выражаю ветеранам службы скорой помощи за верность призванию и многолетний добросовестный труд на благо жителей нашего города. От всей души желаю всем сотрудникам скорой медицинской помощи крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и достижений, поддержки родных и близких, мира и согласия в семье! Счастья вам, добра и благополучия!» - заключил Николай Козловский. 

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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