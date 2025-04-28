Общество

Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест

О восстановлении памятных мест и героях Куньинского района рассказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Олег Дмитриевич, вся без исключения территория Пскова пострадала от оккупации в годы Великой Отечественной войны. Куньинскому району также несладко пришлось.

- Уже 14 июля 1941 года фашистские бомбардировщики бомбили территорию района, в частности, станцию Кунья. А в 20-ых числах августа вся территория Куньинского района, включая Кунью, была оккупирована фашистскими войсками.

С первых дней войны тысячи жителей Куньинского района отправились на фронт, многие ушли добровольцами, кто в партизанские отряды, кто в подполье, чтобы с оружием в руках приближать нашу общую победу над врагом.

Я хочу сказать, что куньинцы воевали доблестно, героически. Из 159 Героев Советского Союза, уроженцев Псковской земли, шестеро - это выходцы из Куньинского района. Среди куньинских лесов затерялась деревенька Точилово. Так вот только эта деревня подарила стране сразу двух Героев Советского Союза - Ивана Щеглова и Петра Литвинова.

Большую цену заплатили и наши земляки, и воины Красной Армии за нашу общую победу. С полей сражений не вернулось более 7 тысяч куньинцев. А на территории Куньинского района погибли более 7 тысяч красноармейцев. Во всяком случае, на 23 братских могилах на территории района покоится прах 7 тысяч 200 красноармейцев.

- Это официальные данные?

- Да, а еще около трех с половиной тысяч - это безымянные герои. К сожалению, теперь их уже не установить.

- Один из основных пунктов подготовки к 80-летию Победы - это приведение в достойное состояние мемориалов и братских захоронений. Какими силами, чьим участием эта работа проводится в Куньинском районе?

- Захоронения воинов в братских могилах проводились в конце 50-х - начале 60-х годов. С тех пор прошло уже 40-50 лет, и, конечно, многие памятники нуждаются в капитальном ремонте. Сельские поселения своими силами восстанавливали и приводили в порядок братские захоронения, хотя мы знаем, что деньги в поселениях всегда были небольшие. Отрадно, что в последние годы появились неравнодушные люди, назовем их меценатами, которые либо за счет своих средств, либо за счет средств организаций, которые они возглавляют, проводят огромную работу по восстановлению братских захоронений.

У нас есть общество с ограниченной ответственностью «Реал». Его возглавляет Валерий Захаренко. Он сам уроженец нашего Куньинского района. С его помощью в прошлом году приведено в порядок братское захоронение «Жегалово», где захоронено около двух тысяч воинов. Оно находится на сопке, в чистом поле. И, когда идут дожди, туда никакая машина не проедет. И вот ООО «Реал» сделало подсыпку 330 метров этой дороги и провело капитальный ремонт захоронения: положили плитку, установили новые надгробные плиты с фамилиями более 600 солдат, сделали зону отдыха для тех, кто приходит почтить память павших. ООО «Реал» также капитально отремонтировали в прошлом году мемориал в деревне Боталово. Тоже вложены огромные средства и сделано с любовью.

В Куньинском районе есть стела, посвященная освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. Она находится около деревни Корнилово, где в 1942 году прошел знаменитый Корниловский бой. В честь этой победы, в честь освобождения района был установлен обелиск. И сегодня еще одни наши благотворители - учредители фирмы «Псковские просторы» Дмитрий Налогин и Роман Иванов - как раз занимаются реконструкцией этой стелы. И к 9 мая эти работы будут завершены.

Беседовала Любовь Кузнецова