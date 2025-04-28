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Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове

На Мироносицком кладбище города Пскова 29 апреля состоялись памятные мероприятия, посвящённые захоронению останков солдата Великой Отечественной войны Ивана Максимова, который считался пропавшим без вести с 1941 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Иван Максимов родился в 1904 году в Калининской области, деревня Митрони. Согласно данным солдатского медальона, найденного рядом с останками, он служил в Красной армии и участвовал в ожесточённых сражениях против немецких войск.

В благодарственной речи заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный обратился к участникам поискового отряда и родственникам найденного героя, отметив значительный вклад в сохранение истории Отечества.

«Сегодня поистине очень важный и значимый день не только для города Пскова, но и для всей Псковской области, для всех тех, кому небезразлична судьба нашей страны, нашего Отечества. Сегодня найдет упокоение в родной земле, воссоединится со своей семьей наш воин, прославивший себя и свое имя, по-настоящему герой - Иван Максимович. Мы сегодня видим, как продолжается его путь. Продолжается в его детях и внуках, которые своей воинской доблестью прославляют всю свою фамильную чету и все наше отечество. Мы не выбираем, где нам родиться, но мы выбираем, кем нам стать. Иван Максимович - настоящий пример доблести, мужества, пример, который впитали в себя его дети и внуки. Хочется отдать дань глубокого уважения и благодарности Максимову Ивану Максимовичу. Хочется, чтобы вы все, ребята, друзья, видели и знали своих героев, их историю. Нам очень важно и очень ценно, что это происходит именно на территории города Пскова, что семья с такой важной миссией, важной биографией именно в Пскове нашла свое место. Это было бы невозможно, если бы не самозабвенный, очень важный, нужный труд поисковиков, наших друзей, больших соратников, потому что организаций поисковых очень много. Очень упорный, длительный труд приводит к таким открытиям. Поэтому, дорогие, уважаемые друзья, спасибо вам большое за ту деятельность, которую вы ведете, от лица главы города, от себя лично», — сказал Алексей Несмашный.

После траурной молитвы и погребения останков раздался залп в память о покойном. Родственники смогли бросить по три горсти земли на могилу.

Останки военнослужащего были обнаружены 14 мая 2024 года поисковым отрядом общественной межрегиональной историко-патриотической организации «Доблесть».

Находка произошла в Тосненском районе Ленинградской области, неподалёку от города Колпино.

Особое значение мероприятию придает тот факт, что жена и дочь Ивана Максимова были жителями Пскова и ранее были погребены именно на Мироносицком кладбище, где сегодня прошло траурное захоронение. Таким образом, после долгих десятилетий разлуки герой вернулся к своим близким.