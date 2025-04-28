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Общество

Только 36% псковичей одобряют введение курса семьеведения в школах – опрос

29.04.2025 12:45|ПсковКомментариев: 0

36% псковичей — за введение курса семьеведения во всех школах Пскова. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

В Госдуме предложили сделать курс «Семьеведение» обязательным для школьников по аналогии с «Разговорами о важном», включив его в федеральную программу. Предмет предназначен для учеников 5—9 классов и помогает формировать у детей ценности крепкой семьи и брака. Сегодня он преподается в 40 регионах страны в качестве внеурочной деятельности. Стоит ли с нового учебного года ввести «Семьеведение» во всех школах Пскова? Согласно данным опроса, 36% псковичей поддерживают эту идею, считая важным прививать любовь к семье. 41% выступили против, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а полученные знания не пригодятся в будущем. 23% затруднились с ответом («Это актуально в 9—11 классах, но не в 5-м»).

Среди женщин сторонников семьеведения больше, чем среди мужчин (40% против 32% соответственно). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект (30%), чем те, кто младше (34%), и те, кто старше (36%).

Неоднозначно оценили инициативу и родители учеников 5—9 классов: 37% — за, 42% — против, 21% затруднились с ответом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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