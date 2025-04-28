Общество

Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» пройдет 3 мая

Полуфинал фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» пройдет 3 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Полуфинальное шоу пройдет в торговом центре «Апельсин» и начнется в 15:00. Вход для зрителей будет свободным. Кроме этого, зрители будут участвовать в выборе королевы полуфинала.

В рамках программы полуфинала планируется несколько дефиле и конкурс-представление. Специальными гостями мероприятия станут девушки из псковского королевского шоу «Баккара 2.0», а ведущим - директор фестиваля Николай Королев.

Организаторы приглашают великолучан поддержать своих красавиц и посетить яркое и интересное шоу.