Общество

Ресторатор Денис Романенко: Главное в азиатской кузне — понимать вкус

Главная составляющая успешной работы в азиатской кухне — это глубокое понимание вкуса и желание экспериментировать. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Дело вкуса» рассказал ресторатор, владелец лапшичной Cho Денис Романенко.

Любовь россиян к экзотическим блюдам растёт с каждым годом. Однако многие считают, что для того, чтобы стать мастером в приготовление азиатских блюд, нужно непременно иметь восточные корни.

«Многие считают почему-то, что азиатскую кухню могут готовить только азиаты. На самом деле нет, потому что азиатов у нас не так много в городе. Мы создавали кухню совместно с Денисом Яценко, он в азиатской кухне более опытный. Я лично учился в Санкт-Петербурге и сейчас делюсь знаниями с нашими поварами. Любой может освоить искусство азиатского кулинарного мастерства, главное — чувствовать вкус и проявлять искренний интерес к процессу, а не зависеть от национальной принадлежности», - рассказал Денис Романенко.

Обсуждая ингредиенты, ресторатор отметил, что большинство соусов в ресторане Cho готовят самостоятельно, комбинируя различные элементы. При этом, готовя в домашних условиях, можно полагаться и на отечественных производителей, которые продают готовые соусы.

«Здесь надо смотреть по вкусу, прежде всего. Например, большую часть соусов мы готовим самостоятельно, смешивая определенные ингредиенты. Но сейчас есть шеф-повара, которые наладили производство таких компонентов, как паста том-ям, соус под-тай и соевый соус. Это все уже делают в Санкт-Петербурге, и они поставили это на поток. Есть альтернативы у российских производителей», - заключил Денис Романенко.