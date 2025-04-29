Общество

Псковича назначили замначальника Калининградской областной таможни

В Калининградской областной таможне назначен новый заместитель начальника. Им стал Денис Партоменко, сообщили на официальном сайте таможни.

Еще по состоянию на март 2025 года Денис Партоменко занимал должность первого заместителя начальника Псковской таможни (подчиняется Северо-Западному таможенному управлению), до этого работал в Дальневосточном таможенном управлении. В частности, занимал должность начальника Биробиджанского таможенного поста, пишет rugrad.

В настоящий момент у возглавляющего Калининградскую областную таможню Владимира Зябко пять заместителей. Должность первого зама занимает Денис Мосолов, помимо него, в статусе заместителей работают Денис Партоменко, Михаил Мочалин, Алексей Кураев и Евгений Руденко. Согласно данным официального сайта, состав руководства областной таможни покинул Роман Штацкий.