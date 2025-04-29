День Знамени Победы в Идрице. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Знамени Победы, проходили в Идрице сегодня, 29 апреля.
Возле мемориала «Знамя Победы» собрались жители Идрицы, Псковской области и также Республики Беларусь. Перед участниками мероприятия выступила пилотажная группа «Русские Витязи». Мемориал посетили участники 8-ого Международного автопробега «По дорогам Победы». Кроме того, в поселке Идрица прошли праздничные мероприятия, концерт и выставка трофейной техники.
Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.