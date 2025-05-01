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«Мирамистин» – антисептик нового поколения

В каждом доме есть антисептик — средство, которое в повседневной жизни помогает обработать рану, предотвратить инфекцию, справиться с простудой. Одним из самых популярных антисептических препаратов является "Мирамистин", его используют и дома, и в медицине – хирургии, стоматологии, дерматологии, гинекологии, педиатрии, отоларингологии.

Почему именно "Мирамистин" получил такую популярность среди врачей и пациентов?

История создания препарата

Мало кто знает, что изначально "Мирамистин" создавался для использования в космосе. В 1980-х годах советские ученые искали антисептик, который мог бы уничтожать бактерии и вирусы в замкнутом пространстве орбитальных станций. Космонавты не могут просто проветрить корабль или продезинфицировать всё спиртом, необходимо было средство широкого спектра действия, безопасное для человека.

Найденное вещество бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний хлорид моногидрат стало основой "Мирамистина". Средство справляется с бактериями, вирусами, грибками, некоторыми бактериями, которые не реагируют на антибиотик. Вещество предотвращает осложнения, ускоряет заживление тканей.

"Мирамистин" стал применяться в гражданской медицине, где его высоко оценили за безопасность, универсальность и эффективность. Сегодня каждая аптека имеет данное средство в базовом ассортименте. Удобный поиск лекарств в аптечных маркетплейсах позволяет легко найти препарат и сразу же заказать его с удобной доставкой.

Как работает "Мирамистин"?

Действие препарата основано на разрушении мембран патогенных микроорганизмов, вызывающем их немедленную гибель. При этом вещество не затрагивает здоровые клетки организма.

Основные свойства "Мирамистина":

борется с бактериями, уничтожая даже устойчивые к антибиотикам штаммы;

убивает вирусы гриппа, герпеса, коронавирусы и др.;

эффективен против грибков, поэтому помогает при молочнице, кожных заболеваниях грибкового характера;

обладает противовоспалительным действием, уменьшая отек, покраснение, боль;

ускоряет заживление, способствуя регенерации поврежденных тканей;

безопасен в применении, не всасывается в кровь и не вызывает аллергии, поэтому подходит взрослым и детям.

Благодаря этим уникальным свойствам "Мирамистин" используется не только для лечения, но и для профилактики инфекционных заболеваний.

Когда применять "Мирамистин"?

Этот антисептик подходит для самых разных случаев, с которыми может столкнуться современный человек. Его применяют при простуде, травмах, после медицинских процедур, для обработки слизистых оболочек, кожи.

"Мирамистин" рекомендуется при:

патологиях верхних дыхательных путей: ангине, фарингите, тонзиллите, ларингите;

ОРВИ и гриппе для промывания носа, полоскания горла, профилактики;

стоматологических заболеваниях: гингивите, пародонтите, стоматите;

травмах, ожогах, трофических язвах;

инфекциях мочеполовых органов: молочнице, уретрите, вагините, герпесе.

Перед использованием важно ознакомиться с инструкцией и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Где купить оригинальный "Мирамистин"?

Многие используют привычный вариант приобретения лекарств, посещают традиционные аптеки. Но большинство современных людей оценило преимущества покупки аптечных средств, медикаментов в аптеках-маркетплейсах – таких, как один из крупнейших онлайн-сервисов "Здравсити".

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