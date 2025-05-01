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Антон Мороз о спектакле к 80-летию Победы: Это больше, чем просто световое шоу

Мультимедийный спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы, - это нечто большее, чем просто световое шоу. Такое мнение высказал вице-президент Национального объединения строителей, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз. Впечатлениями от посещения спектакля в стенах Довмонтова города он поделился в своем Telegram-канале.

«Представление начинается вечером, когда солнце медленно опускается за горизонт, а крепостные стены превращаются в огромный экран, на котором оживают исторические кадры, символы Победы и героические образы наших предков. Проекции настолько реалистичны, что кажется, будто герои прошлого выходят прямо из каменных стен», - написал Антон Мороз.

По его мнению, представление «не просто развлекает, оно объединяет поколения, заставляет задуматься о ценности мира и важности памяти о подвигах наших предков».

«Покидая площадку, взрослые рассказывали детям истории своих семей, вспоминали дедушек и бабушек, участвовавших в войне. Если у вас появится возможность посетить мероприятие, обязательно сделайте это», - призвал Антон Мороз псковичей и гостей города.

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Напомним, показы проходят по вечерам до 9 мая. Время начала сеансов: 21.30 и 22.30.

На крепостной стене Довмонтова города благодаря мультимедийным технологиям оживает история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Центральной нитью повествования стало рождение главного символа Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался на Псковщине. По дороге на Берлин дивизия освободила более 122 населённых пунктов, среди которых Идрица, Себеж, Рига, Клайпеда и другие.