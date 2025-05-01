Общество

Умер актер Артур Кочканян, сыгравший в сериале «Метод»

Нижегородский актер и режиссер Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова.

«Сегодня от нас ушёл Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) - нижегородский актёр, режиссёр и педагог. Ушёл, но остался - в своих учениках и спектаклях», - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Показ 24 мая мюзикла «Труффальдино» в постановке Артура Кочканяна будет посвящен светлой памяти артиста, отметили в театре.

Кроме театральных работ в Нижегородском театре, Кочканян сыграл эпизодическую роль в сериале «Метод».