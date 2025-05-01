Общество

В топ самых скучных профессий псковичи выносят охранников и бухгалтеров — опрос

В рейтинге самых скучных профессий лидируют охранник, бухгалтер и сторож, а 16% уверены, что скучных профессий не бывает. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Самая скучная профессия, по мнению псковичей, — охранник: так считают 14% опрошенных. На втором месте — бухгалтер (9%). Третье место занимает сторож (7%). 6% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 5% считают максимально неинтересной работу вахтера. Еще 5% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность. По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий псковичи назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, методологов, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков.

3% респондентов уверены, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 16% утверждают, что скучных профессий не бывает.

Мужчины чаще называли унылой охранную деятельность и офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и продавца. В целом же жительницы Пскова чаще утверждали, что скучных профессий не существует (22% против 11% среди мужчин).