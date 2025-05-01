Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Майские праздники и шашлыки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Наступили майские праздники. Большое количество выходных побуждает псковичей проводить время вне дома. Кто-то предпочитает соревноваться в кулинарном искусстве, готовя шашлыки, кто-то проводит время на городских мероприятиях. Чем можно заняться в Пскове? Какой лучший рецепт шашлыка? Как организовать движение на культурно-массовых мероприятиях? Стоит ли перенимать опыт других стран?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Трансляция завершена