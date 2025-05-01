Общество

Энцефалитный клещ укусил мужчину в Плюсском районе

Первый в этом сезоне клещ, заражённый вирусным энцефалитом, зафиксирован в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

25 апреля в Плюсском районе произошло присасывание клеща к мужчине в возрасте 43 лет, насекомое снято самостоятельно. Через четыре дня, 28 числа, пациент обратился в приемное отделение, где врач-инфекционист произвел осмотр, а клеща направили в ПЦР-лабораторию для исследования на наличие инфекций, опасных для здоровья человека.

В результате проведенного анализа было выявлено, что паразит является переносчиком клещевого вирусного энцефалита. Пациенту в экстренном порядке назначили повторный прием врача-инфекциониста, во время которого введен клещевой иммуноглобулин, способный нейтрализовать вирус.

На 10-21 сутки мужчине рекомендовали вновь посетить специалиста и сдать кровь на обнаружение антител к возбудителям клещевой инфекции. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное. Клинические проявления отсутствуют, жалоб нет.

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«Сезон клещевой активности в разгаре! При посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Будьте внимательны к своему здоровью!» - призвали в больнице.

Ране сообщалось, что Псковская областная инфекционная клиническая больница зафиксировала первый в этом сезоне случай укуса энцефалитного клеща.