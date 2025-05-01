Общество

Грейдер планируют закупить в Локнянском округе

Новую дорожно-коммунальную технику Локнянского муниципального округа осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе рабочего выезда 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В 2024 году в Локнянском округе обновили парк дорожной и коммунальной техники за счет средств областного бюджета в рамках областной программы «Развитие транспортной системы». Также дополнительные средства выделили из местного бюджета. Эта техника используется в уборке обочин, содержании дорог и поддержании порядка на территории округа. По этому вопросу было много обращений граждан.

«Мы купили три единицы техники, сейчас эксплуатируется погрузчик, уборочные машины и маленький трактор "Беларусь 320". Была экономия, мы на эту экономию закупили оборудование, приобрели косилку, она активно использоваться будет уже этим летом, и дробилку кустов. Приняли решение и приобрели за собственные средства УАЗ для передвижения бригад», - сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Молодцы», - отметил губернатор и поинтересовался, нужна ли еще дополнительная техника или помощь.

Иван Белугин сказал, что также есть планы закупить грейдер и создать организацию по подобию «Псковавтодора», чтобы не зависеть от подрядных организаций в вопросе обслуживания дорог.