Общество

Новую станцию скорой помощи в Локне осмотрел губернатор

Новую станцию скорой помощи осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе рабочего выезда в Локню 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Здание поста построили в рамках исполнения поручения губернатора Псковской области, данного по итогам рабочей поездки в Новосокольнический и Локнянский районы в 2022 году.

Финансирование работ осуществили за счет областного бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения».

На данный момент станция оборудована всем необходимым для комфортной работы бригад скорой медицинской помощи.

«В одной бригаде работает фельдшер и водитель. Всего хватает, все хорошо», — сказала фельдшер станции.

Губернатор оценил удобство помещений для фельдшеров и водителей и посоветовал на пустые стены повесить пару картин.

Строительство нового здания началось в январе 2024 года, в эксплуатацию здание ввели в сентябре 2024 года. В настоящее время Локнянский пост Псковской станции скорой медицинской помощи оснащен всем необходимым оборудованием, техникой и мебелью.