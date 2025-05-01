На экскурсию-поход по Линии «Пантера» приглашает Пушкинский заповедник

Завтра, 7 мая, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает туристов и жителей Святогорья на новую военно-патриотическую программу «Эхо войны. Освобождение Михайловского. 1944 год». С этого дня эта программа будут проводиться ежедневно, кроме понедельника и вторника, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.
Аршак Михранян. Последний бункер в Михайловском (1947). Из фондов музея-заповедника
Как рассказали в Пушкинском заповеднике, экскурсанты своими глазами увидят остатки немецкой линии обороны «Пантера»: считавшаяся непреодолимой, она проходила прямо через сельцо Михайловское и Михайловские рощи. Гостям музея также расскажут о кровавых боях на Стрежневском плацдарме и Чертóвой горе, об оккупации и о пушкиногорском подполье, об освобождении посёлка, района и музея.
Экскурсия-поход протяжённостью около двух километров рассчитана примерно на полтора часа. Начало маршрута — у кассы в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово. Начало сеансов и другие полезные подробности можно уточнить по телефонам экскурсионного бюро в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» или на официальном сайте учреждения.