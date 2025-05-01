Общество

Более 11 тонн кормов для домашних питомцев не пропустили в Псковскую область

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы Управления Россельхознадзора запретили ввоз трех партий кормов для непродуктивных животных общим весом 11,5 тонн. Партии товара перемещались с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе ветеринарного контроля сотрудники ведомства установили, что нарушены ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку, утвержденных Решением КТС от 18 июня 2010 года №317.

На партии кормов отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение.

Перемещение 11,5 тонн кормов для кошек и собак по таможенной территории ЕАЭС запретили и оформили акты о возврате груза.