Общество

Александр Котов: Информационные инновации позволяют улучшать взаимодействие между госструктурами и гражданами

Работников и ветеранов отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий Псковской области с Днём радио поздравил от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание

«День радио — праздник, который символизирует не только значимость радиовещания и телевидения, но и все те современные технологические достижения, которые стали возможны благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Открытие радио стало отправной точкой в развитии современных телекоммуникаций, интернета, мобильной связи и цифровых сетей передачи данных», - сказал Александр Котов.

Спикер парламента подчеркнул, что современные информационные технологии стали настоящим двигателем прогресса. Они не только изменили способ передачи информации, но и открыли новые горизонты для роста экономики и повышения качества жизни людей. «С их помощью мы можем оперативно обмениваться данными, находить решения для сложных задач и внедрять инновации в различных отраслях. Не менее важным является и вклад современных технологий в эффективность государственного управления. Они позволяют оптимизировать процессы, улучшать взаимодействие между государственными структурами и гражданами, а также обеспечивать прозрачность и открытость. С праздником, с Днём радио!» - заключил Александр Котов.