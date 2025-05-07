Общество

Псковичей приглашают на чемпионат России «Знание. Игра»

Представителей Псковской области приглашают стать участниками второго сезона чемпионата России «Знание. Игра» по интеллектуальным играм, который организовало общество «Знание». В сезоне 2025–2026 годов турнир проходит по двум направлениям: спортивному «Что? Где? Когда?» (по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания «Игра-ТВ») и викторинам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Турниры по спортивному «Что? Где? Когда?» состоятся в двух категориях: для школьников и студентов профтеха, а также для любителей интеллектуальных игр в возрасте старше 18 лет.

Еще одно направление — викторины. Команды в составе до пяти человек смогут проверить свои знания по разнообразным тематикам. Здесь борьба развернется в двух возрастных категориях: «вузы», а также «школы и колледжи».

«С момента запуска чемпионата России "Знание. Игра" по интеллектуальным играм в октябре 2023 года в нем приняло участие более 220 тысяч человек самых разных возрастных категорий и географии проживания. Эта цифра показывает, что интеллектуальные игры остаются крайне востребованным форматом. Уверен, что новый сезон чемпионата сможет поставить новые рекорды и вдохновить еще большее число участников на сплоченную работу в команде и постоянное стремление к новым знаниям», — подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Сезон открыла серия отборочных игр по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов профтеха, которая продлится до июня. Команды могут присоединиться к конкурсной гонке в любой момент, зарегистрировавшись на чемпионат. По итогам выступлений будет сформирован общероссийский рейтинг, лидеры которого получат возможность принять участие в очном финале. Он пройдет в Москве и объединит 75 команд.

Генеральным партнером чемпионата России «Знание. Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов профтеха выступает Госкорпорация Росатом.

А 12 мая откроется регистрация на отборочные игры для любителей интеллектуальных игр в возрасте старше 18 лет. Также организаторы начнут принимать заявки от желающих поучаствовать в турнире по викторинам среди школьников и студентов вузов. Каждый из этих треков завершится собственным масштабным финалом в Москве.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе «Знание. Игра» в социальной сети «ВКонтакте».