Общество

Выставка архивных документов открылась в Пскове к 80-летию Победы

В Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области открылась выставка архивных документов «…И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка подготовлена Государственным архивом Псковской области к 80-летию Победы.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«К экспозиции музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области мы к этому дню добавили письма участников Великой Отечественной войны, их родных и близких», - сказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Она обратила внимание на то, что представленная в музее экспозиция очень тесно соприкасается с историей Псковской области, которая была оккупирована уже в июле-августе 1941 года.

Посетителям представлены архивные документы периода Великой Отечественной войны: фронтовые письма, фотографии, почтовые открытки, книги стихов. Среди них подлинные письма Героев Советского Союза, командиров партизанских бригад Николая Васильева и Александра Германа, партизана, поэта, писателя Ивана Виноградова, партизанки Марии Григорьевой, пропавшей без вести в брянских лесах в 1943 году.

Здесь же можно будет увидеть официальные запросы вдовы Героя Советского Союза Михаила Харченко и директора Пушкинского Заповедника Семена Гейченко на право въезда в освобожденную Псковскую область.

Отдельный раздел выставки отведен письмам Анатолия Лалушина, погибшего в 1944 году. Эти письма были переданы в Государственный архив Псковской области 23 апреля 2025 года его родственниками.

Выставка будет работать по адресу: город Псков, улица Ленина, дом №3 до сентября 2025 года. Посетить ее можно посетить в часы работы Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00.

Вход свободный.