Общество

Десять судебных приставов в Пскове приняли присягу

В преддверии 80-летия Великой Победы в УФССП России по Псковской области состоялась торжественная церемония приведения к присяге новых сотрудников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, перед государственным флагом Российской Федерации десять новобранцев дали клятву добросовестно исполнять свои обязанности, защищать права граждан, интересы общества и государства, а также продолжать славные традиции службы судебных приставов.

Фотографии: УФССП России по Псковской области

Заместитель руководителя-заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин принял присягу у новобранцев и поздравил их с началом ответственной работы.

«Проведение церемонии в канун Дня Победы подчеркивает преемственность поколений и важность сохранения памяти о подвиге предков. После принятия присяги участники почтили память героев Великой Отечественной войны», - добавили в УФССП.