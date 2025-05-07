Общество

Псков. Парад Победы

Парад в честь 80-летия Великой Победы прошёл на площади Ленина в Пскове сегодня, 9 мая. Праздник традиционно объединил поколения псковичей, которые пришли почтить память советских воинов, поблагодарить и поздравить ветеранов, которые присутствовали на мероприятии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парад начался с торжественного выноса флага Российской Федерации и Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен на крыше здания Рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Парадом войск Псковского гарнизона командовал заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Юрий Голубович.

Перед сотнями жителей и гостей города выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своей речи он отметил важность сохранения памяти и поздравил всех присутствующих с 80-й годовщиной Победы.

«В мае 1945 года к этому времени уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, на Рейхстаге вторую неделю развивалось знамя 150-й ордена Кутузова Идрицкой дивизии, которое зародилось на нашей Псковской земле. Конечно, до настоящего мира было ещё далеко: нацисты продолжали забирать жизни, в тылу, даже в наших печорских и пыталовских лесах, до 50-х годов действовали фашистские банды. Не был закрыт и трудовой фронт. В одном только Пскове из трёх с лишним тысяч зданий почти половина была уничтожена, относительно уцелели только 262 дома. Поколению победителей предстояло заново поднимать промышленность, восстанавливать жилой фонд, а порой проектировать и строить города. Тем не менее, 9 мая отмечали повсеместно, потому что этот день опередил судьбу каждого жителя нашей страны и путь развития всего мира на десятилетия вперёд. Только благодаря подвигу победителей мы живём в свободной стране, говорим на родном языке и можем самостоятельно выбирать и планировать своё будущее. Это наше главное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям», - сказал он.

В память о всех погибших в Великой Отечественной войне прошла минута молчания.

Торжественным маршем по площади Ленина прошли более тысячи военнослужащих, среди которых были юные кадеты и юнармейцы, и те, кто отличились в ходе проведения специальной военной операции. Парадный расчёт сопровождался громким «Ура!» и музыкой сводного военного оркестра 76-й дивизии.

На параде присутствовали ветераны и участники Великой Отечественной войны, действующие военнослужащие и группы школьников. Для помощи в организации были задействованы почти сто волонтёров, которые помогали гостям мероприятия.

После парада военнослужащих прошёл праздничный концерт, на котором выступили хореографические и музыкальные коллективы города Пскова. Завершилось торжественное мероприятие шествием участников акции «Бессмертный полк», которое в этот раз особенно поражало своей массовостью.В память о всех погибших в Великой Отечественной войне прошла минута молчания.

Торжественным маршем по площади Ленина прошли более тысячи военнослужащих, среди которых были и те, кто отличились в ходе проведения специальной военной операции, и юные кадеты, и юнармейцы. Парадный расчёт сопровождался громким «Ура!» и музыкой сводного военного оркестра 76-й дивизии.

На параде присутствовали ветераны и участники Великой Отечественной войны, действующие военнослужащие и группы школьников. Для помощи в организации были задействованы почти сто волонтёров, которые помогали гостям мероприятия.

После парада военнослужащих состоялся праздничный концерт, на котором выступили хореографические и музыкальные коллективы города Пскова. Завершилось торжественное мероприятие шествием участников акции «Бессмертный полк», которое в этот раз особенно поражало своей массовостью.

Анастасия Емельянова