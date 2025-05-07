Медали за вклад в патриотическое воспитание вручили в великолучанам в День Победы

В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Великих Луках прошла церемония вручения медалей «80 лет Победы» Союза городов воинской славы. Торжественное мероприятие провела первый заместитель главы города Светлана Степанова, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки
В администрации отметили, что награды получили горожане, внесшие значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение военно-исторического наследия и популяризацию подвигов героев и событий военной истории России.
В числе награждённых:
Светалана Степанова выразила благодарность всем награждённым за преданность делу, активную гражданскую позицию и неоценимый вклад в сохранение исторической памяти.