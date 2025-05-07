Общество

Медали за вклад в патриотическое воспитание вручили в великолучанам в День Победы

В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Великих Луках прошла церемония вручения медалей «80 лет Победы» Союза городов воинской славы. Торжественное мероприятие провела первый заместитель главы города Светлана Степанова, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В администрации отметили, что награды получили горожане, внесшие значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение военно-исторического наследия и популяризацию подвигов героев и событий военной истории России.

В числе награждённых:

Николай Шмоткин — ветеран МВД, председатель комитета по ГО и ЧС администрации города с 2010 по 2024 год;

Екатерина Карпенко — руководитель отдела по молодежной политике управления образования города;

Галина Ковалева — директор центральной городской библиотеки имени Семеевского;

Татьяна Случаева — руководитель мужского хора ветеранов войны и труда;

Елена Кондратович — заведующая Центром патриотических инициатив имени А. Матросова.

Светалана Степанова выразила благодарность всем награждённым за преданность делу, активную гражданскую позицию и неоценимый вклад в сохранение исторической памяти.