Общество

Митинг в честь 80-летия Победы прошёл в урочище Лочкино Псковского района

Праздничное мероприятие, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в урочище Лочкино Середкинской волости Псковского района, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Вместе с местными жителями и гостями нашего района, ветеранами и молодежью, представителями муниципальной власти и депутатского корпуса, с заместителем губернатора Нинелью Салагаевой мы собрались здесь почтить память тех, кто отдал во имя Победы самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь», - рассказала Наталья Федорова.

На мемориальном комплексе установлены 14 гранитных плит, на которых высечены имена 513 военнослужащих Красной армии, погибших в годы войны.

«Они живы, пока мы их помним. В Лочкино всегда особая, проникновенная атмосфера. Серые плиты с красными звездами и столбцами фамилий словно вырастают из земли. Смотришь – и щемящее чувство в груди. День Победы – это праздник со слезами на глазах, лучше не скажешь. Но сюда приезжают уже правнуки тех, чьи имена на плитах. Жизнь продолжается! С Днем Победы!», - заключила Наталья Федорова.