Общество

Александр Козловский рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Семене Линейкине

Слова признательности и добрые пожелания от команды «Единой России» в эти праздники передали ветерану Великой Отечественной войны Семёну Линейкину, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Семёну Линейкину — 96 лет. Он — участник войны, ветеран труда, Почётный гражданин Великих Лук. Родом из деревни Глазуново Усвятского района. Испытал тяготы оккупации. В 16 лет после окончания курсов бойцов-минёров в составе команды Осоавиахима разминировал поля в Усвятском районе. «Это был его вклад в Победу — опасный, трудный, но очень нужный», - отметил Александр Козловский.

После войны Семён Линейкину не раз менял трудовую судьбу — трудился в колхозе «Восход», леспромхозе, был председателем колхоза имени Александра Матросова Великолукского района, прорабом в том же колхозе, длительное время возглавлял исполком Черпесского сельсовета. «Всю жизнь отдал служению людям и своей земле. Настоящий человек труда, уважаемый и любимый многими поколениями земляков», - подчеркнул депутат.

«Желаю Семёну Давыдовичу здоровья, бодрости духа и тепла родных. Мы помним. Помним не только подвиг фронтовиков, но и самоотверженный труд в послевоенные годы. Помним, благодаря кому мы живём. С 80-летием Великой Победы! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!» - заключил Александр Козловский.