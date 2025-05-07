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Общество

Памятное мероприятие прошло у интернационального братского захоронения в островской деревне Сигорицы

10.05.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками, у интернационального братского воинского захоронения в деревне Сигорицы Воронцовской волости Островского района состоялось традиционное памятное мероприятие, посвящённое фронтовому братству советских воинов в годы Великой Отечественной войны, сообщал глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.  

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

У памятного обелиска на месте братской могилы, где покоятся 139 солдат разных национальностей, собрались представители органов местного самоуправления и областного Правительства, Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ», военнослужащие, учащиеся Шиковского отделения Воронцовской школы и средней школы № 4 Острова, общественники и местные жители.

К участникам торжественного митинга обратился депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов. Он напомнил о многонациональном единстве и подлинной дружбе народов нашей страны, ярко проявившейся в годы Великой Отечественной войны, когда люди разных национальностей и вероисповеданий плечом к плечу сражались против немецко-фашистских оккупантов. Депутат отметил, что фронтовое братство проявляется и в ходе специальной военной операции, где в числе боевых подразделений российских военнослужащих достойно выполняют поставленные задачи воины разных национальностей. 

В своём выступлении руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ» Саид Дукаев рассказал о ранее неизвестных воинах советской армии, причастных к истории Знамени Победы. Он поблагодарил всех, кто выступает организаторами и поддерживает ежегодную традицию собираться накануне Дня Победы у обелиска на интернациональной братской могиле - месте коллективной памяти поколений для жителей Псковской области.

 

Со словами признательности и благодарности в адрес инициаторов и организаторов памятного мероприятия к присутствующим обратился представитель Главы Чеченской Республики в Новгородской области Султан Тамаев. Учащихся гимназии Алихана Ибрагимова и Мансура Ибрагимова, когда они проникновенно читали стихи на военную тематику. 

Участники памятного мероприятия возложили венки и цветы к обелиску на месте братского захоронения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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