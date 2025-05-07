Общество

Автор произведения «Усвятские шлемоносцы» теперь на почтовой марке

По инициативе Единой России состоялось гашение почтовых марок, посвящённых 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Видео: «Единая Россия» / Telegram

Марки посвящены:

поэту, лауреату Государственных премий СССР и Российской Федерации Константину Яковлевичу Ваншенкину;

писателю, художнику-оформителю, Герою Социалистического Труда, кавалеру двух орденов Ленина, лауреату Государственной премии РСФСР им. Максима Горького, члену Союза писателей СССР Евгению Ивановичу Носову;

поэту, переводчику и педагогу, лауреату Государственной премии СССР, члену Союза писателей СССР Евгению Михайловичу Винокурову и сценаристу, режиссёру, кинооператору, композитору, актёру, Народному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии РФ Петру Ефимовичу Тодоровскому.

«Сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на полях сражений, и кто впоследствии сумел выразить свои эмоции, свои переживания, мысли о той трагедии, которая постигла нашу страну и весь мир в своем творчестве. Вместе с Минцифрой, акционерным обществом "Марка" и Почтой России мы ведем работу по сохранению исторической памяти. И регулярно выходят почтовые марки, которые посвящены знаменательным датам, событиям в истории нашей Отчизны. Творческое наследие писателей-фронтовиков, безусловно, помогает нам помнить о тех, кто навечно остался в боевом строю. Мы эту работу обязательно продолжим. Хочу всех поздравить с наступающим праздником Великой Победы», - сказал председатель партии Дмитрий Медведев.