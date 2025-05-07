Автор произведения «Усвятские шлемоносцы» теперь на почтовой марке

По инициативе Единой России состоялось гашение почтовых марок, посвящённых 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Видео: «Единая Россия» / Telegram
Марки посвящены:
«Сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на полях сражений, и кто впоследствии сумел выразить свои эмоции, свои переживания, мысли о той трагедии, которая постигла нашу страну и весь мир в своем творчестве. Вместе с Минцифрой, акционерным обществом "Марка" и Почтой России мы ведем работу по сохранению исторической памяти. И регулярно выходят почтовые марки, которые посвящены знаменательным датам, событиям в истории нашей Отчизны. Творческое наследие писателей-фронтовиков, безусловно, помогает нам помнить о тех, кто навечно остался в боевом строю. Мы эту работу обязательно продолжим. Хочу всех поздравить с наступающим праздником Великой Победы», - сказал председатель партии Дмитрий Медведев.