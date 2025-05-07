Общество

Бастрыкин поручил провести проверку по случаю необеспечения жилплощадью сироты

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по обращению жительницы Псковской области, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

В приёмную председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница Псковской области, в несовершеннолетнем возрасте оставшаяся без попечения родителей, по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья.

С 2011 года девушка состояла на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В 2016 году, после смерти матери заявительницы, ранее лишенной родительских прав, в ее владение перешла муниципальная квартира в доме по улице Новой села Чихачево, в связи с чем принято решение об исключении обратившейся из специализированной очереди. Вместе с тем указанное жилое помещение в 2011 году признано непригодным для проживания в связи с деформацией конструкций и неисправностью печного оборудования.

До настоящего времени собственной жилплощадью девушку не обеспечили и она вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для нее финансово затруднительно. При этом администрация отказывает ей в повторном принятии на учет.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.