Общество

Более 1,5 тонн корма для животных не пропустили в Псковскую область

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области запретили перемещение 1,6 тонны кормов для домашних питомцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудник ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Также зафиксировали нарушение указания Россельхознадзора - с 23 марта 2023 года приостановлена сертификация кормов для непродуктивных животных производства данного итальянского предприятия для поставок в Российскую Федерацию.

Перемещение кормов для непродуктивных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили и оформили акт о возврате груза в Республику Беларусь.