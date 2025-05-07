Общество

Каждый второй пскович назвал английский язык самым важным для карьеры — опрос

53% псковичей считают, что английский язык является ключом к их карьерному успеху. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, в том числе родители несовершеннолетних детей.

13% полагают, что китайский может сыграть важную роль в их профессиональном развитии. Причем мужчины о пользе владения языком Поднебесной говорили чаще, чем женщины (14 и 12% соответственно). Арабский и немецкий языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Почти каждый пятый (21%) отмечает, что иностранный язык в его работе не нужен.

52% родителей уверены, что знание английского будет самым полезным для будущего их детей, 27% — китайского. По 1% уверены, что нужно изучать немецкий, арабский или испанский языки. Еще 1% упомянули другие варианты. 7% родителей считают, что их детям иностранные языки не понадобятся.