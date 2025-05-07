Общество

Поправку о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрили к принятию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате парламента принять поправку о возможности граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования.

Ранее о подготовке такой поправки сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поправкой предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении», - сказал Володин.

Изменения начнут действовать после 1 января 2026 года, уточнил председатель Госдумы.

Поправка подготовлена к законопроекту №840518-8 по вопросам совершенствования избирательного законодательства, который был принят в первом чтении 1 апреля, пишет «Интерфакс».

Согласно действующей норме, при проведении выборов или референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК РФ.