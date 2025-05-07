Общество

Ловушки для восточной плодожорки и яблонной мухи расставят в Псковской области

В конце апреля государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приступили к проведению ежегодных мероприятий по мониторингу карантинного фитосанитарного состояния территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мониторинг проводится в соответствии планом, утвержденным приказом управления Россельхознадзора от 31.10.2024 №130-п, размещенным на официальном сайте ведомства.

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На сегодняшний день должностные лица ведомства провели обследование тепличных хозяйств ЗАО «Агрофирма Победа» и ООО «Великолукское-ТОК» с использованием 130 феромонных и цветных клеевых ловушек. Отобранные образцы будут направляться для дальнейших лабораторных исследований в Северо-Западный филиал Федерального центра охраны здоровья животных.

Всего в этом году запланированы обследования по 95 видам карантинных объектов на общей площади более 442 тысяч га, при которых будет использовано 402 феромонные и цветные ловушки для обнаружения:

западного (калифорнийского) цветочного трипса

капрового жука;

коричнево-мраморного клопа;

картофельной моли;

южноамериканской томатной моли;

яблонной мухи;

жуков-усачей рода Monochamus;

сибирского и непарного шелкопрядов;

восточной плодожорки;

американской белой бабочки,

персиковой плодожорки.

Кроме тепличных хозяйств, особое внимание должностных лиц ведомства будет сфокусировано на проведении мониторинга территорий, прилегающих к пунктам пропуска на Государственной границе Российской Федерации, посевов и посадок сельскохозяйственных культур, в том числе посеянные импортными семенами, лесных угодий и складских помещений.

Также в текущем году будет продолжена работа по обследованию в карантинных фитосанитарных зонах, ранее установленных по карантинным объектам: сорному растению – повилике, золотистой картофельной нематоде, пятнистости листьев кукурузы, черному сосновому усачу и западному цветочному трипсу.

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации осуществляется в целях выявления карантинных объектов, предотвращения их проникновения и распространения по территории Российской Федерации, уточнили в ведомстве.