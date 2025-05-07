Общество

Умеренно тёплый температурный режим прогнозируют на неделе в СЗФО

Умеренно тёплый температурный режим прогнозируют на текущей неделе на Северо-Западе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Температурный режим в регионе умеренно тёплый – днём на севере и востоке +8…+13°, в юго-западных районах до +13…+18°», - рассказали синоптики.

При этом отмечается, что на Северо-Запад наиболее плотные поля фронтальной облачности прорвутся в среду-четверг, и осадки здесь приобретут повсеместный характер.

Напомним, переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 мая.