Общество

Администрация Пскова выражает соболезнования в связи со смертью педагога Марии Соловьевой

Администрация города Пскова выражает искренние соболезнования в связи со смертью Заслуженного учителя РФ, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, ветерана педагогического труда Марии Соловьевой. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Фото: муниципальное образование «Город Псков»

О кончине сообщила администрация средней общеобразовательной школы №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева. Мария Соловьева скончалась 10 мая на 95-м году жизни.

«Мария Петровна прошла путь от учителя до директора образовательной организации. Более 40 лет жизни посвятила она школе, отдавая учащимся свое сердце и глубокие, прочные знания», - отметили в администрации.

1952 – 1954 гг. – учитель математики и физики Новосельской средней школы Псковской области.

С 1954 года - учитель физики и математики средней школы №12 города Пскова.

С 1979 года заместитель директора школы №12.

С 1982 по 1986 год - директор школы №12.

Прощание с Марией Петровной состоится 13 мая в 14:00 по адресу: улица Сосновая, дом 3.

Коллектив СОШ №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева, управление образования администрации города Пскова выражают глубокое соболезнование родным и близким педагога.