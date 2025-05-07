Общество

39% псковичей определились с профессией еще до выпуска из школы – опрос

К моменту окончания школы 39% псковичей уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (46%) еще сомневался. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 42% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 36%.

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди псковичей, которым сейчас до 35 лет, лишь 34% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 46%.

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 35% среди псковичей с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 43% среди горожан с доходом от 100 тысяч.