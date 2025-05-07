Общество

Псковичка принимает участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон»

Почтальон Галина Кощеева из Псковской области принимает участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон», сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Видео: Александр Козловский / Telegram

«Друзья, у нас есть замечательный повод для гордости! Наша землячка Галина Кощеева участвует во всероссийском конкурсе "Земский почтальон", и именно сейчас ей нужна наша поддержка. Галина Кощеева — настоящий профессионал с полувековым стажем. Она начала свою работу почтальоном в 1972 году, обучила 21 молодого специалиста, ежедневно обслуживает маршрут длиной 7,7 км, где живут 545 человек. Помимо своей основной работы, она охотно подменяет коллег, а главное — делает это с душой и любовью к людям. Свою работу очень любит за общение с людьми и возможность дарить добро», - отметил депутат.

Конкурс «Земский почтальон» проводится партией «Единая Россия» и Российским союзом сельской молодежи при поддержке Почты России. В нём участвуют лучшие почтальоны из сельской местности и малых городов страны.

«Давайте поблагодарим Галину за её труд, поддержим сердцем и голосом! Проголосовать за почтальона из Псковщины можно по 5 июня в официальном сообществе "Почты России" во "ВКонтакте" по ссылке. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 июня в национальном центре "Россия" в рамках Форума тружеников села», - призвал Александр Козловский.