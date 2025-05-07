Общество

В Пскове насчитывается свыше 350 ларьков

На сегодняшний день в Пскове функционирует 354 нестационарных торговых объекта. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» рассказал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«Они расположены как на муниципальной, так и на частной территории. В связи с ограничениями по охране объектов культурного наследия эти ларьки размещены в различных районах — в центре города, на окраинах, в спальных районах, а также на проспектах и площадях», — рассказал Андрей Ульянов.

Гость студии отметил, что основная продукция, реализуемая в ларьках, — продовольственные товары, цветы и товары интернет-магазинов.

«В 2024 году наблюдается тенденция к изменению специализации — появляются новые объекты питания в формате стритфуд, что свидетельствует о динамике развития этого сектора», — добавил Андрей Ульянов.