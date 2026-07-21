Судебное заседание по «делу Шлосберга*» продолжится 22 июля

Псковский городской суд 21 июля продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ, пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, рассмотрены ходатайства стороны защиты об истребовании сведений.

Судебное заседание отложено на 10.00 22 июля в связи с удовлетворением ходатайства подсудимого о повторном ознакомлении с материалами уголовного дела.

Напомним, Лев Шлосберг* обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

До этого находился под домашним арестом, в СИЗО его отправили 5 декабря 2025 года.

Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента. Обжаловать приговор не удалось.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.