Общество

Сирены будут звучать в Псковской области 14 мая

Плановую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области 14 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В 08:00 и 8:10 (региональный уровень) и в 8:20 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.