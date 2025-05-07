Общество

Специалист дала советы для помощи подростку определиться с выбором профессии

Вопрос о выборе будущей профессии, который стоит перед молодыми людьми и их родителями, становится всё более значимым в современном мире. В условиях, когда мир стремительно меняется, семья и школа играют важную роль в определении профессионального пути молодого поколения. Специалист Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания Эллина Елекоева рассказала о стратегиях, которые могут помочь в этом сложном, но важном выборе.

«Семья всегда была и остаётся важным источником поддержки для подростков. Родителям необходимо учитывать интересы и склонности своих детей, избегая давления и навязывания собственных нереализованных амбиций. Вместо этого важно показать подростку разнообразие профессий и помочь ему увидеть, как его таланты могут быть применены в реальной жизни», — считает эксперт.

Школы, в свою очередь, должны адаптировать свою образовательную программу к современным требованиям, предлагая разнообразные курсы и возможности для самопознания. Учителя могут организовывать экскурсии на предприятия, проводить встречи с профессионалами разных областей, чтобы помочь учащимся реально оценить свои возможности и интересы, продолжила Эллина Елекоева.

В век технологий у подростков есть доступ к множеству онлайн-ресурсов, которые могут оказать помощь в выборе профессии. Платформы для тестирования способностей, виртуальные стажировки и вебинары от экспертов — всё это инструменты, которые могут расширить кругозор и определить профессиональные предпочтения, пишет RuNews24.ru.

Подросткам важно научиться ставить краткосрочные и долгосрочные цели. Определение профессиональных интересов может стать первым шагом на пути к успешной карьере. Создание плана личностного и профессионального развития поможет структурировать этот процесс и удерживать мотивацию, отметила специалист.

Семья является первым и главным источником информации и моральной поддержки для ребенка. Важность встречи ребенка и родителя на этапе выбора профессии заключается в осознании интересов и склонностей ребенка, продолжила Эллина Елекоева: «Родители часто первыми замечают способности и таланты ребенка, и могут помочь в их развитии. Предоставлении эмоциональной поддержки: процесс выбора профессии может быть стрессовым, и тут необходима поддержка близких».

Также важно информирование о различных профессиях. «Родители с жизненным опытом способны дать объективную информацию о специфике той или иной профессии», - уточнила эксперт.

Выбор профессии — это важный шаг в жизни каждого человека. Эффективное сотрудничество между семьей и школой способно значительно повлиять на достижения подростков. Современные стратегии помогают уменьшить стресс и неопределенность, связанные с выбором профессионального пути, и увеличивают шансы ребенка на успешное будущее.

«Чем больше ресурсов будет направлено на поддержку молодёжи, тем более уверенно они смогут влиться в современный мир и найти своё место в быстро меняющейся рабочей среде. Работа родителей, учителей и самих подростков в единстве способна создать прочную основу для успешного будущего», - заключила специалист.