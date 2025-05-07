Общество

На Солнце произошла вспышка класса М

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце утром в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«14 мая в 06:25 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут», - сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.