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Общество

На Солнце произошла вспышка класса М

14.05.2025 10:54|ПсковКомментариев: 0

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце утром в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«14 мая в 06:25 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут», - сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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