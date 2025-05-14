Общество

В великолукском СИЗО-2 расширяют сотрудничество в сфере пробации

СИЗО-2 и «Центр социального обслуживания города Великие Луки» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, соглашение станет важным шагом в создании эффективной системы пробации в регионе и будет способствовать успешной интеграции бывших осужденных в общество.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Встреча между сотрудниками СИЗО-2 Романом Бирюковым и Александром Мухиным и директором ЦСО Лидией Устиновой состоялась в рамках реализации закона о пробации. Ключевой темой обсуждения стало расширение спектра социальных услуг, предоставляемых лицам, отбывающим наказание, и тем, кто освободился из мест лишения свободы. Особое внимание уделено вовлечению сотрудников центра в работу попечительского совета при учреждении.

Соглашение предусматривает совместную работу по оказанию консультативной, психологической и юридической помощи лицам, подпадающим под действие закона о пробации. Также планируется реализация программ социальной адаптации, направленных на восстановление социальных связей, трудоустройство и получение образования.