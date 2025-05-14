Общество

Студенты стали донорами в рамках акции псковского отделения Союзмаша и «Единой России»

Студенты Передовой инженерной школы ПсковГУ приняли участие в традиционной донорской акции, организованной региональным отделением Союза машиностроителей России и партией «Единая Россия». В Великих Луках инициативу поддержали студенты государственной сельскохозяйственной академии, сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Донорские акции стали традицией для регионального отделения Союзмаша, внося значительный вклад в развитие донорского движения в регионе и решение важной социальной задачи — пополнение запасов крови и её компонентов для медицинских учреждений, заметил депутат.

«Участие студентов в нашей акции позволяет не только привлечь внимание к важности донорства, но и формирует устойчивую культуру добровольной помощи среди молодёжи», — отметил Александр Козловский.

Союзмаш России на протяжении многих лет является надежным партнером Службы крови, способствуя укреплению её потенциала и системному пополнению донорских резервов.

Жители региона могут присоединиться к донорскому движению и вне рамок организованных акций — двери станций переливания крови всегда открыты для тех, кто готов сделать важный шаг во благо здоровья и жизни других людей, заключил Александр Козловский.