Общество

Благотворительную акцию ко Дню защиты детей запустили в Псковской области

С начала апреля Псковское областное отделение Российского детского фонда начало подготовку к одному из самых главных праздников в году – Дню защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.

Изображения: пресс-служба псковского детского фонда

К этой дате приурочено традиционное большое мероприятие для сотен детей из разных уголков Псковской области. Помогают в организации мероприятия десятки неравнодушных людей, которые поддерживают благотворительную акцию фонда «День защиты детей».

В этом году детский фонд также подготовил праздничную программу для 250 детей из малообеспеченных семей, интернатных учреждений, детей с особенностями в развитии. В программе развлекательное мероприятие с подарками, фотозона, творческие мастер-классы. А для детей из интернатных учреждений, которые не смогут посетить праздник, детский фонд реализует благотворительные проекты.

Без сторонней поддержки сотрудникам фонда не справиться, подчеркнули в отделении. Поэтому всех неравнодушных людей приглашают поддержать акцию «День защиты детей» финансово или информационно. Способы участия:

1) сделать пожертвование на сайте организации: https://child-pskov.ru/childrenprotectionday или через приложение «СберБанк», введя ИНН организации: 6027006057

2) принести сладости (шоколадки, сок 0,2 литра, печенье в пачках), книжки, раскраски, игрушки в офис детского фонда. Из них волонтёры фонда сформируют подарки для гостей праздника. Передавать подарки для детей лучше до 26-го мая по следующим адресам: город Псков, переулок Конный, дом 7А и улица Инженерная, дом 68. Режим работы: по будням с 09:00 до 18:00 без обеда.

3) организовать акцию по сбору подарков для детей у себя на работе, среди друзей и родственников.

4) поддержать информационно, репостами в социальных сетях: https://vk.com/pskovchildfond