Общество

Преимущества создания стандартов русской кухни перечислил эксперт

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признаёт, что у русской кухни есть большой потенциал для развития. В связи с этим ведомство совместно с представителями ресторанного бизнеса планирует разработать стандарты в этой области. Идея создания стандартов была поддержана экспертом. В министерстве сообщили, что уже формируется рабочая группа, которая будет заниматься продвижением этого направления и разработкой стандартов. Технолог общественного питания и эксперт экзаменационной комиссии по компетенции «поварское дело» Екатерина Харциз считает, что русская кухня является основой для многих кухонь мира.

«Русская кухня - это культурное наследие нашей страны. И ее единый стандарт приведет к правильному исполнению классической рецептуры исконно русских блюд во всех организациях общественного питания по всей России и за ее пределами», - прокомментировала технолог общественного питания.

По оценке эксперта, стандартизация не только популяризирует русские блюда, но и поможет создавать кулинарные шедевры с культурой русского наследия во всех кухнях страны, пишет RuNews24.ru.

«Аналогичные блюда, привычные россиянам, есть в разных кухнях мира. Благодаря утвержденному стандарту россияне и не только смогут готовить блюда русской кухни так, как это делали в России в старину, со всеми тонкостями приготовления, которые выражают славянскую кухню», - отметила Екатерина Харциз.