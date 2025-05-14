Общество

Александр Братчиков: Бюджет Псковской области не может позволить содержание больниц в небольших районах

Бюджет Псковской области не может позволить себе содержание того количества больниц, которое было в регионе 20 лет назад, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, комментируя объединение больниц в Псковской области в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается финансирование медицины, в первую очередь, это мое личное мнение, у нас очень сильно сокращается население. В связи с этим сокращаются расходы того же полиса ОМС. Если население еще 15-20 лет назад было больше 800 тысяч в Псковской области, сейчас уже менее 600. И общий объем средств, которые выделяются на лечение каждого нашего жителя, стал меньше. Соответственно, содержать то количество больниц и то количество специалистов уже бюджет не может на тех же условиях, которые были раньше», - пояснил Александр Братчиков.

Повысить стоимость оплаты полиса на каждого человека также невозможно, потому что она фактически единая по России, уточнил вице-спикер. «Что дальше будет происходить с медициной? Это очень непростой, очень сложный вопрос. Происходит объединение медучреждений. Много можно примеров приводить. Есть небольшие районы, где живет всего 3-4 тысячи человек. Но не может содержать комитет по здравоохранению там полноценную больницу», - сказал Александр Братчиков.

«Это просто экономически нецелесообразно. Я понимаю, что нельзя говорить про экономику, это касается здоровья. Но в любом случае врачам тоже надо платить зарплату», - заметил депутат.

Александр Братчиков пояснил, что в связи с сокращением населения объединение больниц будет происходить. «Общий объем населения все равно сокращается. Количество врачей будет сокращаться, потому что мы к этому идем», - заключил он.