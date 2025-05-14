Александр Братчиков: Бюджет Псковской области не может позволить содержание больниц в небольших районах

Бюджет Псковской области не может позволить себе содержание того количества больниц, которое было в регионе 20 лет назад, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, комментируя объединение больниц в Псковской области в эфире ПЛН FM (102.6 FM).
Повысить стоимость оплаты полиса на каждого человека также невозможно, потому что она фактически единая по России, уточнил вице-спикер. «Что дальше будет происходить с медициной? Это очень непростой, очень сложный вопрос. Происходит объединение медучреждений. Много можно примеров приводить. Есть небольшие районы, где живет всего 3-4 тысячи человек. Но не может содержать комитет по здравоохранению там полноценную больницу», - сказал Александр Братчиков.
Александр Братчиков пояснил, что в связи с сокращением населения объединение больниц будет происходить. «Общий объем населения все равно сокращается. Количество врачей будет сокращаться, потому что мы к этому идем», - заключил он.