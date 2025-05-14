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Патриарх Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО псковского священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно), сообщили на телеканале «Спас».

Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

«Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!» - сказал патриарх Кирилл.

12 мая в зоне специальной военной операции на 33-м году жизни погиб клирик Псковской епархии священник Антоний Савченко.

В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Кирилла о гибели священника сообщается, в частности, что с апреля 2022 года отец Антоний регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, «проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы, проводил беседы».

Также в рапорте правящего архиерея Псковской епархии отмечается, что священник Антоний «за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат».