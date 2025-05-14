Общество

Депутаты Госдумы предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.

Законопроект предлагает добавить в Налоговый кодекс РФ положение о льготе на «единственный садовый дом» и распространить её еще и на некоторые льготные категории граждан. Среди них: Герои Советского Союза и РФ, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны, пострадавшие от радиации, пенсионеры, а также родственники погибших военнослужащих и госслужащих, пишет РИА Новости.

Сергей Миронов рассказал, эти категории граждан по своему выбору могут не платить налог за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема, по его словам, в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется.

Политик считает, что пенсионеры, инвалиды и малоимущие платят налог на недвижимость, что увеличивает их финансовую нагрузку. Законопроект фракции «Справедливая Россия – За правду» уменьшит налоговую нагрузку на эти категории и предоставит им дополнительную поддержку, отметил Сергей Миронов.