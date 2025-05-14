В ГД поддержали законопроект об обязательной маркировке контента в видеоиграх

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о введении обязательной маркировки контента в видеоиграх, которая будет информировать пользователя о присутствии в них элементов жестокости, паники, нецензурной брани. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр на территории Российской Федерации, а также на установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания.

Документ вводит к распространителям видеоигр ряд требований, в частности исключение доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, а также обязательное информирование пользователей об особенностях содержания видеоигры при помощи присвоенной ей специальной категории и нанесения соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения. Согласно документу, видеоиграм может быть присвоена одна или несколько категорий: видеоигра, содержащая контент со сценами жестокости и насилия, страха и паники, половых отношений между людьми, нецензурной брани, употребления алкогольной, табачной или наркотической продукции, а также предоставляющая возможность совершения внутриигровых покупок. Дополнительные категории могут устанавливаться правительством РФ.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность проведения аккредитованными специалистами экспертизы видеоигры для установления особенностей ее содержания и выявления потенциального вреда. Как указано в тексте законопроекта, в случае несогласия с результатами экспертизы заинтересованное лицо вправе оспорить экспертное заключение в судебном порядке. Также предусмотрено право органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории и органов местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями оказывать поддержку организаторам сервисов распространения видеоигр, распространителям видеоигр и иным организациям, связанным с разработкой видеоигр.

В заключении комитета отмечается целесообразность более льготных условий предоставления мер поддержки для разработчиков обучающих образовательных программ, видеоигр для обучения детей дошкольного возраста, младших школьников, пишет ТАСС.